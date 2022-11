Spezia, bruttissimo infortunio alla caviglia per Dragowski: addio al Mondiale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruttissimo infortunio alla caviglia per Bartlomiej Dragowski, dopo un contrasto con Kevin Lazagna in Verona - Spezia. Un contatto duro, in cui, riporta TuttoMercatoWeb, il portiere ha avuto nettamente la peggio. La caviglia dell'ex Fiorentina è apparsa piegata in modo innaturale. Il portiere è scoppiato in un pianto disperato, prima di chiedere la sostituzione. Una pessima notizia per lo Spezia e per lo stesso estremo difensore che, tra pochi giorni, sarebbe dovuto partire per il Qatar con la sua Polonia. La prospettiva, al momento, sembra molto lontana.

