Spezia, Estevez negativo al Covid: ci sarà contro la Lazio

Nahuel Estevez è guarito dal Covid-19. Il tampone del centrocampista dello Spezia ha dato esito negativo e il calciatore è tornato ad allenarsi con il gruppo. L'argentino sarà a disposizione di mister Italiano già dal prossimo match di campionato, in programma sabato 3 aprile alle 15, in trasferta contro la Lazio. Questo il comunicato: "Tampone negativo per Nahuel Estevez, che ultimati i controlli, come da protocollo, tornerà a lavorare con la squadra".