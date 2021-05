Spezia, il presidente Chisoli: “Non firmo per il pareggio contro il Napoli”

"Non firmo per un pareggio e credo che Italiano non lo farebbe mai. Ma se dovesse succedere non mi dispiacerebbe affatto". Queste le parole di Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. I liguri, in piena lotta salvezza, ospiteranno un Napoli in cerca di riscatto nel prossimo turno di campionato. Sarà una gara delicata per entrambe le squadre che hanno bisogno di punti. Il patron continua: "Sia noi che il Napoli abbiamo bisogno i punti, ovviamente per obiettivi diversi: loro per la Champions, noi per la salvezza. All’andata vincemmo al Maradona, siamo stati fortunati ma anche bravi perché il Napoli giocò benissimo".