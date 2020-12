Spezia, Italiano ha scelto l'11 anti-Lazio: tridente con Farias dal 1'

Reduce da 4 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 2 pareggi tra campionato e Coppa Italia), lo Spezia di mister Italiano ospita oggi la Lazio per il match che darà il via alla decima giornata del campionato di Serie A. Ieri sera è stata diramata la lista dei convocati e, tra gli assenti, risulta anche Agoumè. Che in extremis ha dovuto dare forfait. A centrocampo saranno quindi confermati Maggiore, Ricci ed Estevez. Difesa a quattro: Erlic in vantaggio su Chabot, per affiancare Terzi nei due centrali. Ferrer a destra (ballottaggio con Sala) e Bastoni a sinistra. In avanti Farias e Gyasi ai lati della punta Nzola. Oltre ad Agoumè, assenti ancora Pobega (infortunio), Dell'Orco, Mattiello e soprattutto Galabinov, per il quale si allungano i tempi di recupero (alle prese con una lesione muscolare).

PROBABILE FORMAZIONE:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.