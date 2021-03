Spezia, la squadra di Italiano si allena in vista della Lazio: ancora a parte Saponara

Nonostante la sosta per le nazionali, lo Spezia continua gli allenamenti sul terreno di gioco del ‘Comunale’ di Follo. Nel mirino c'è la sfida di sabato 3 aprile all'Olimpico contro la Lazio. I ragazzi di Italiano recuperano energie in vista del rush finale in campionato che vedrà la squadra impegnata nella lotta salvezza. Prosegue il lavoro differenziato per Riccardo Saponara, alle prese con un problema fisico, che spera di recuperare per la gara con i biancocelesti.