Spezia - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

Dortmund è alle spalle, la Lazio mette nel mirino lo Spezia. Sabato 5 dicembre alle ore 15 i biancocelesti apriranno la decima giornata della Serie A, che precede l'ultimo e decisivo turno di Champions League della prossima settimana. La partita contro i liguri sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. In streaming il match si potrà seguire tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

LAZIO, IMMOBILE DOMINA: FA SUA LA CHAMPIONS

LAZIO, I NUMERI DI IMMOBILE NELLE ULTIME 7 GARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE