Spezia-Lazio, i tifosi hanno scelto l’MVP del match - FOTO

Un'altra prestazione sontuosa di Milinkovic lo incorona, per l'ennesima volta in stagione, MVP del match. I tifosi hanno scelto ancora il Sergente come uomo partita tramite i sondaggi sui social. Contro lo Spezia il numero 21 ha fatto ancora la voce grossa. Giocate decisive in mezzo al campo e poi il rigore conquistato dell'1-1 e il gol fondamentale del 3-3 praticamente inventato dal nulla. Dominante e quasi di un'altra categoria, la Lazio si gode il miglior centrocampista in Italia e uno dei più forti in Europa.