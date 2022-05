Spezia - Lazio, il club ripercorre una partita 'incredibile': "Tutto su ieri sera!" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al Picco contro lo Spezia la Lazio è andata per tre volte in svantaggio, recuperando ogni colpo subito, per poi conquistare il 3-4 finale al 90' con Francesco Acerbi. Una vittoria importante, arrivata alla fine di una partita da brividi, in cui il risultato è stato ribaltato. All'indomani della sfida è ancora tempo di festeggiamenti. Lo conferma l'ultimo post condiviso dal profilo social biancoceleste: un video in cui si raccontano i numerosi cambi di fronte vissuti nell'arco dei 90'. A ogni orario - e quindi a ogni gol - corrisponde un'espressione diversa, eccolo di seguito:

TORNA ALLA HOMEPAGE