Spezia - Salernitana, per Jallow gol dopo i fischi dell'Arechi

Non basta Lamin Jallow per evitare alla Salernitana la quinta sconfitta nelle ultime sei trasferte stagionali. I granata vanno sotto di due reti al ‘Picco’ di La Spezia, poi il gambiano (partito anche oggi dalla panchina) sfrutta la sponda aerea di Djuric per trovare di testa la deviazione del 2-1 e il sesto gol in campionato. Una rete importante, festeggiata stavolta raccogliendo il pallone in porta e riportandolo subito a centrocampo per provare la rimonta. L'attaccante del 1995 a Salerno sta vivendo un momento particolare: ai ferri corti con parte della tifoseria, il giocatore riscattato dal Chievo per un milione e mezzo è stato fischiato e insultato dalla Curva anche dopo il suo ingresso nel 4-0 contro il Pordenone di Santo Stefano. Una situazione spiacevole, conseguenza di un brutto gesto rivolto ad alcuni sostenitori durante la gara con il Crotone. Situazione che - come vi abbiamo raccontato - potrebbe incidere sul suo futuro, portando Claudio Lotito ad accoglierlo alla Lazio già a gennaio per preservare l’investimento fatto.

