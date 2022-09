Spezia, tegola per Gotti in vista della Lazio: "Ci sono infortuni che ancora..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Spezia sarà il prossimo banco di prova della Lazio. Per la squadra di Gotti però non sono giorni facili perché, oltre alle assenze per i vari nazionali impegnati con le rispettive selezioni, deve far fronte anche agli infortuni. Viktor Kovalenko e Arkadiusz Reca sono acciaccati per problemi fisici, il primo soprattutto che ha riportato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo sinistro. Su questo tema, si è espresso fortemente l'allenatore ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono infortuni che ancora non sono assorbiti e anche dalle Nazionali sono arrivate brutte notizie da Kovalenko e Reca, già tornati. Contestualmente ci sono anche miglioramenti da giocatori che stanno recuperando la forma".