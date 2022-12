Sport e Salute "ha distrutto il Flaminio": arriva la condanna per l'ex Coni. E ora...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È la fine di una battaglia legale durata quattro anni e mezzo. E peserà per 7,3 milioni di euro sui conti di Sport e Salute. Tanto costerà all'ex Coi Servizi lo stato di abbandono in cui versa ormai da anni lo stadio Flaminio. A mettere nero su bianco, riporta Repubblica, Francesco Oddi, giudice della seconda sezione del tribunale civile. L'impianto sportivo è in totale stato d'abbandono già dal lontano 2013, anno in cui Sport e Salute ha riconsegnato la struttura nelle mani del Campidoglio. Ci sarà ricorso in appello, ma non è escluso che si arrivi a un accordo col Comune.

La fotografia dello stadio è, al momento, da brividi. Entrambe le curve, infatti, sono a rischio crollo, mentre i vari locali sono deteriorati da varie infiltrazioni provenienti dalle gradinate. Le tribune presentano diverse lesioni, mentre i canali di raccolta delle acqua sono ostruiti. Tutto ciò è stato causato dalla mancata manutenzione, che ha portato all'attuale situazione. E ora, per l'ex Coni, arriva la condanna.

TORNA ALLA HOMEPAGE