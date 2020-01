Sport e Salute, Vito Cozzoli è il nuovo amministratore delegato

L'erede di Rocco Sabelli è stato scelto: il nuovo presidente di Sport e Salute Spa è Vito Cozzoli. Il nuovo amministratore delegato è stato scelto dal ministro Vincenzo Spadafora (5 Stelle). L'avvocato di Molfetta, 55 anni, prende così il posto di Sabelli che era stato scelto da Giorgetti (Lega), e che si era dimesso proprio per contrasti con Spadafora. Queste le parole del ministro: "Stamattina ho indicato Cozzoli, a lui vanno i migliori auguri, mi aspetto molto da lui. Scelta sofferta? No, dialettica naturale come per tutte le nomine".

LAZIO, GIUDICE SPORTIVO

LAZIO, SITUAZIONE SCONTRI DIRETTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE