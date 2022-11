Sporting Gijon, Abeldardo infuriato con Jony: “Ho puntato su di lui, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

L’esperienza allo Sporting Gijon per Jony non sta proseguendo nel migliore dei modi. Il rendimento dell’ex biancoceleste, lo scorso anno, è stato fortemente condizionato da una serie di infortuni che gli hanno impedito di avere costanza e continuità in campo. La situazione però, attualmente, non sembra essere cambiata. Lo spagnolo ha accusato delle ricadute che stanno incidendo negativamente in questa nuova stagione. L’ennesima, si è verificato giovedì nel corso del match contro l’Albacete. Come riporta MalagaHoy, il tecnico del club è piuttosto spazientito dall’atteggiamento dell’esterno che per la fretta di rientrare non recupera a pieno dagli infortuni. Queste le parole di Abelardo: “Deve ritrovare il suo tono fisico, quello che succede succede. Sono piuttosto arrabbiato con lui, gliel'ho già detto. Finché non recupera, corre il rischio di infortunarsi. Dipende da lui. L'avevo detto a suo tempo. Spero che sia orgoglioso e lo faccia. Ho puntato su di lui, il club ha puntato su di lui e finora, purtroppo, non ci ha dato quello di cui avevamo bisogno".

