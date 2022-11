Lazio, Sernicola: "Avrei potuto giocare in biancoceleste, ma poi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Leonardo Sernicola è uno dei nuovi acquisti della Cremonese, un rinforzo arrivato in estate per giocarsi al meglio le proprie carte in Serie A. Prodotto dal settore giovanile della Ternana, dopo anni in Serie B, il terzino destro classe 1997 ha finalmente la sua occasione per mettersi in mostra nel massimo campionato italiano. La sua carriera, però, sarebbe potuta andare diversamente se da ragazzo la Lazio non avesse deciso di scartarlo. Ecco il suo racconto ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

"Se non fossi andato a Matera non sarei in Serie A. Avevo 19 anni. A 14 andai a Terni. Dopo aver provato senza successo con Lazio e Roma. Ricordo alla Roma a 10 anni, a Trigoria eravamo 40 bambini a sognare. La cosa fondamentale è avere una famiglia che ti è vicina e io per fortuna ce l’ho. Vengono da casa a vedermi a ogni partita. Con mia mamma che faceva la chef nei migliori ristoranti. Con la cucina ero a posto. Poi da solo: prima esperienza in Basilicata, sei ore da casa. Piangevo nel letto. Trovai Auteri come tecnico. Ero difensore centrale, cominciò a mettermi esterno sinistro. Feci un bel campionato in C. Oggi Matera è un pezzo del mio cuore"