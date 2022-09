Sporting Gijon, Jony: "Lazio periodo buio. E sugli infortuni..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intravede la luce Jony. L’ex biancoceleste ha vissuto un periodo buio negli ultimi due anni a causa di infortuni che gli hanno impedito di trovare spazio e accumulare minuti nelle gambe, costringendolo così a restare lontano dal campo per tempi abbastanza lunghi. Tutto questo ora sembra essere ormai alle spalle, lo spagnolo sta proseguendo la sua esperienza allo Sporting Gijon e qui, adesso, si sente sempre più incluso e parte del progetto. Lo ha affermato nel corso di un’intervista riportata da La Voz de Asturias, dove ha raccontato anche come ha vissuto quei momenti difficili. Queste le sue parole: “Sono felice di tornare a far parte del gruppo e di sentirmi un calciatore, perché lavorare a parte con i fisioterapisti beh è un processo brutto. Non sono mai stato un giocatore incline agli infortuni, sono stati due anni molto duri. Tutto è iniziato all’Osasuna, a questo si aggiungono sei mesi senza giocare alla Lazio. Quest'ultimo infortunio non ha una grande spiegazione, ho curato tutti i dettagli, non si sceglie quando queste cose possono accadere, ma bene, la mentalità è positiva”.

