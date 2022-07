Sportmediaset premia Vicario: è il miglior portiere della Serie A 2021/22

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le "urgenze" della Lazio all'inizio di questa sessione di calciomercato c'era sicuramente quella relativa al portiere. I profili puntati fin qui sono stati diversi e tutti di livello, stando a vedere anche i riconoscimenti ricevuti. Da Carnesecchi, eletto miglior portiere della Serie B nell'ultima stagione, a Vicario che rimane ancora in lizza per il ruolo di secondo alle spalle di Maximiano. L'estremo difensore dell'Empoli è stato scelto da Sportmediaset come miglior portiere della Serie A 2021/22 ricevendo la somma di voti più alta nella rubrica di Simone Malagutti.