Stadi, Malagò: "Portare capienza al 100% oppure si pensi a ristori per le società"

Il Governo è al lavoro in queste settimane per riportare la capienza degli stadi di calcio al 75% e poi al 100%. La pandemia, e gli impianti chiusi, hanno infatti recato moltissimi danni economici alle società. Il presidente del Coni Malagò, a margine dell'evento tenutosi al Quirinale per celebrare le Nazionali di pallavolo vincitrici di Europei maschili e femminili, ha espresso il suo parere in merito: "Il mondo dello sport reclama con pieno titolo e diritto la capienza massima all'interno degli impianti. Soprattutto in epoche in cui si discute dichiaratamente sull'utilizzo del green pass. L'alternativa sarebbe prevedere dei ristori per le società che hanno sempre fatto ricavi con il botteghino e ora sono in grandissima difficoltà, anche se sarebbe un'alternativa curiosa".

