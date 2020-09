Stadi, Ricciardi: "Fin quando non ci sarà il vaccino ragionare solo su un'apertura parziale"

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ai microfoni di Sky Tg24, ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi: "Intanto abbiamo riaperto le scuole: dobbiamo capire se riusciamo a tenere sotto controllo i focolai, che ahime' sono circa mille. Fin quando non avremo un vaccino o una terapia specifica tenere migliaia di persone tutte assieme e a contatto non e' possibile. Si puo' ragionare invece su un'apertura parziale, che pero' deve tenere conto di tutti gli aspetti, anche l'accesso e il deflusso. Il nostro e' un consiglio tecnico-scientifico, poi i presidenti di Regione possono prendere decisioni alternative, il problema e' che poi si rimette in circolazione il virus".

