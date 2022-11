Stefano Borghi sulla Roma: "Se non passa il turno è una grande delusione"

Fonte: TeleRadioStereo

Anche la Roma, come la Lazio, prima del derby di domenica dovrà giocare in Europa League. I giallorossi ospiteranno il Ludogorets e dovranno obbligatoriamente vincere per passare il turno. Il commentatore di DAZN Stefano Borghi, intervenuto a TeleRadioStereo, ha detto la sua nel caso in cui la squadra di Mourinho non dovesse fare risultato contro i bulgari: “La Roma deve vincere giovedì, se non batte il Ludogorets e non passa il turno è una delusione importante per me. Altrimenti sarebbe già un aspetto sul quale costruire un giudizio non buono della stagione”.