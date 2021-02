Stella Rossa - Milan, la Uefa apre un'inchiesta: il motivo

La Uefa ha aperto un'inchiesta sul match di Europa League tra Stella Rossa e Milan che si è disputato giovedì scorso e si è concluso con il risultato di 2-2. La motivazione sarebbero gli insulti razzisti rivolti da parte dei tifosi serbi all'indirizzo di Zlatan Ibrahimovic. Questo il comunicato: "In conformità con l'Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare della UEFA, un "Ethics and Disciplinary Inspector" è stato nominato oggi per condurre un'indagine preliminare sugli incidenti verificatisi durante la partita di Europa League fra Stella Rossa e Milan (2-2) giocata il 18 febbraio 2021 in Serbia. Ulteriori informazioni sull'argomento saranno rese disponibili a tempo debito".

