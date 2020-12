"Stop the waste", presente Lotito: "Lazio fiera di essere promotrice di un'iniziativa così nobile"

AGGIORNAMENTO ORE 14.15 - Dopo l'intervento del Vice Ministro agli Affari Esteri con delega alla Cooperazione Dott.ssa Emanuela Del Re, che ha sottolineato l'importanza dello sport come promotore di un messaggio così importante, il Direttore Esecutivo Aggiunto del World Food Programe Dott. Amir Mahmoud Abdulla, è così intervenuto durante la conferenza: "Se c'è qualcuno che può aiutarci a raggiungere l'obiettivo di non avere più la fame nel mondo, questo è proprio lo sport. Per queste due storiche squadre hanno giocato Piola, Pruzzo, Signori, Totti, Immobile e Dzeko, segnando 1167 gol. A noi stavolta ce ne serve soltanto uno. Grazie per il vostro impegno e aiuto nel fare gol per il bene comune dell'umanità".

Lunedì 14 dicembre alle ore 13.00 presso lo Stadio Olimpico in Roma il Comitato italiano per il World Food Programme (WFP Italia), attraverso il Presidente Prof. Vincenzo Sanasi D’Arpe, rilancia il progetto STOP THE WASTE anche alla luce del ricevimento del Premio Nobel per la Pace 2020 assegnato all’agenzia ONU World Food Programme. Alla conferenza stampa sono state invitate anche le due squadre della Capitale: la S.S. LAZIO e la A.S.ROMA, come testimonianza della collaborazione fra i club per fronteggiare lo spreco alimentare e lenire le sofferenze di chi è malnutrito. A margine della conferenza, le dichiarazioni lasciate dal presidente della Lazio Claudio Lotito: "Il progetto che lanciamo oggi ha un valore storico: la Lazio è fiera di essersi fatta promotrice di un'iniziativa che unisce il mondo dello sport romano con il Polo agroalimentare delle Nazioni Unite a Roma e nello specifico con il World Food Programme, recentemente insignito del Premio Nobel. La Lazio consolida con questo progetto il percorso di impegno sociale che ci vede costantemente presenti a portare conforto negli ospedali, nelle case famiglia, nei centri anziani e nelle scuole. Proprio le scuole avranno una grande valenza in questo progetto: vogliamo infatti portare, oltre ai valori dello sport e della lealtà, la promozione di stili di vita sani e di attenzione a quanti vivono il disagio della malnutrizione e della fame".

Alla conferenza hanno preso parte:

Il Vice Ministro agli Affari Esteri con delega alla Cooperazione Dott.ssa Emanuela Del Re

Il Direttore Esecutivo Aggiunto del World Food Programe Dott. Amir Mahmoud Abdulla

Il Presidente del Comitato italiano per il WFP Prof. Vincenzo Sanasi D’Arpe

Il Segretario Generale del Banco Alimentare Dott. Marco Lucchini

L’Amministratore Delegato della A.S. Roma Dott. Guido Fienga

Il Presidente della SS Lazio Dott. Claudio Lotito