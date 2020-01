Stovini: "La Lazio sta rendendo il campionato interessante"

Sarà una grande giornata di Serie A. Dall'Olimpico all'Olimpico, passando per San Siro: Lazio - Napoli, Inter - Atalanta, Roma - Juventus. Tre big match che infiammeranno la corsa Scudetto, resi più pepati dal grandissimo percorso dei biancocelesti e della squadra di Conte, in lotta con gli 8 volte campioni d'Italia. Anche l'ex Catania e Lecce tra le altre, Lorenzo Stovini, ha elogiato il rendimento delle inseguitrici della Juventus. Ecco le sue parole a juvenews.eu: “La favorita per il titolo resta la Juventus, soprattutto per la fame che ha. Quest’anno però Inter e Lazio stanno rendendo il campionato interessante. Nelle ultime stagioni, una volta arrivati a gennaio, i bianconeri avevano già ipotecato la conquista dello Scudetto”.

CALCIOMERCATO LAZIO, JALLOW PIU' VICINO

LAZIO - NAPOLI, LO SPETTACOLO DELLA CURVA NORD

TORNA ALLA HOEMPAGE