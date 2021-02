Stringara: "Inter - Lazio partita difficile per entrambe. Ma se dovesse vincere..."

Prossima sfida impegnativa per la Lazio, che scenderà sul campo dell'Inter. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Paolo Stringara: "Questo campionato è aperto, finalmente c'è un campionato del genere. Non se ne poteva più negli ultimi anni, tranne la parentesi della Lazio che ha lottato con la Juventus. Questo fa godere tutti i tifosi d'Italia. Peccato per l'assenza dei tifosi, il pubblico è la cosa che manca di più anche ai calciatori. Inter - Lazio? Partita difficile per entrambe. Ora in casa Inter ci sono alcuni problemi, ma a Milano sponda nerazzurra è sempre così. La Lazio può fare bene domenica, perchè negli ultimi anni è tornata la società importante. Il merito va dato anche ad Inzaghi, da tempo non si vedeva una Lazio così ai vertici. Ha identità, gioco, calciatori straordinari. I biancocelesti devono giocare in modo attento, come ha fatto con l'Atalanta: lasciare spazio ai nerazzurri può essere un problema".

I SINGOLI - Tra Reina e Handanovic? Scelgo Reina, mi è sempre piaciuto per atteggiamento. Oltre ad essere un bravo calciatore è un bravo ragazzo, e nello spogliatoio servono grandi uomini. Per quanto riguarda la difesa, se devo confrontarla con quella dell'Inter dalla Lazio mi prendo sicuramente Acerbi. A centrocampo sono più o meno alla pari, mi prendo però le mezzali biancocelesti. Parità anche in attacco, se penso ad Immobile e Lukaku. Se la Lazio vincesse domenica può inserirsi per la lotta Scudetto. Roma e Napoli non mi sembra abbiano le potenzialità per arrivare in fondo".