Striscia la Notizia, tapiro ad Allegri: "Irrati è stato molto bravo"

Massimiliano Allegri ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia. Questa sera andrà in onda il servizio di Valerio Staffelli in cui premierà l'allenatore della Juventus. Il motivo? Niente a che vedere con Ambra Angiolini e il caos creatosi dopo la rottura con lei. Il tecnico si è "meritato" il trofeo del programma satirico per aver perso il derby d'Italia contro l'Inter... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

