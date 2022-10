Sturm Graz, tante assenze per Ilzer: la situazione contro la Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra poco più di ventiquattro ore la Lazio tornerà in campo contro lo Sturm Graz per la terza giornata del girone di Europa League. Le due squadre proseguono in loro lavoro di preparazione al match, ma devono fare i conti anche con gli infortuni di alcuni giocatori. Se i biancocelesti, infatti, dovranno fare a meno di Nicolò Casale, la situazione degli austriaci non è migliore. Il tecnico Christian Ilzer dovrà rinunicare a tre elementi importanti nella sua rosa. Non ci saranno: l'esperto Jakob Jantscher, protagonista la scorsa stagione con 20 gol e 22 assist, quest'anno a disposizione solo per due match a causa di un problema al polpaccio; il giovane Emanuel Emegha, decisivo contro il Midtjylland, e Vesel Demaku, nuovo arrivato, entrambi out per un problema alla spalla.