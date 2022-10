Sturm-Lazio, per Milinkovic è una gara speciale: Graz è stata la città del padre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si prepara ad affrontare lo Sturm Graz nella terza giornata del girone di Europa League. Una gara importantissima per i biancocelesti che devono sistemare la situazione dopo la sconfitta rimediata in Danimarca. Sarà una gara speciale, invece, per Milinkovic-Savic che torna nella città dove suo padre calciatore giocò diversi anni. Nikola Milinkovic, infatti, militò dal 2001 al 2004 per il Grazer Athletiksport-Klub collezionando 63 presenze e vincendo un campionato austriaco, due coppe d'Austria e una supercoppa d'Austria. Ed è proprio nella città di Graz che il Sergente ha tirato i suoi primi calci a un pallone. Mentre papà Nikola giocava in prima squadra, Sergej faceva parte del settore giovanile dello stesso club, conosciuto come GAK di Graz. Per il 21 serbo sarà sicuramente una bella partita da giocare. Giovedì non sarà importante solo per l'andamento della squadra in Europa, ma anche per ricordare le sue prime giocate su un campo da calcio in Austria.

Nella foto che segue Milinkovic è il ragazzo nella fila superiore vicino al proprio mister