Suarez, l'esame di italiano è una truffa: la Guardia di Finanza indaga

Pochi giorni fa Luis Suarez è venuto in Italia, precisamente a Perugia, per svolgere il suo esame d'italiano utile per ottenere la cittadinanza. L'uruguaiano ha superato il test senza troppe complicazioni, ma ciò che è emerso nella mattinata di oggi ha dell'incredibile: gli argomenti delle domande sarebbero stati pattuiti prima e il voto finale sarebbe stato stabilito ancor prima di iniziare l'esame. Come riportato dall'ANSA, la Guardia di Finanza avrebbe già acquisito la documentazione nell'università umbra ed emesso una serie di avvisi di garanzia. Al più presto si scoprirà se la truffa è avvenuta o meno.