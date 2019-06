Super Champions, la Serie A vota a sfavore. Gravina: "Difendiamo i nostri campionati"

Questione calda, quella della Super Champions. Una competizione solo per le grandi che non ha trovato terreno fertile per attecchire, portata avanti in primis dal presidente della Juventus Agnelli. Oggi si sono tenute le votazioni della Lega Serie A per il "Progetto Uefa sulle competizioni europee post 2024: analisi nuovo format e prima stima impatto economico". Quattro società si sono astenute: Inter, Roma, Milan e Fiorentina. Unica squadra contraria alla delibera volta a bocciare questa riforma, è stata la Juventus. Il resto dei club hanno invece votato favorevolmente. Insomma, bocciata la Super Champions e la proposta di riforma Uefa sulle competizioni continentali. La Serie A si allinea quindi alle quattro maggiori leghe: Ligue 1, Liga spagnola, Bundesliga e Premier League. Lotito, Preziosi e Cairo sono in prima linea per la difesa del calcio italiano.

GRAVINA - Ai microfoni di RTL, il numero uno della Federcalcio ha espresso la sua opinione: "Super Champions? Un bel problema. Dobbiamo evitare che scoppi il giocattolo, difendendolo con tutte le energie sottolineando che il gioco del calcio appartiene a tutti. L'idea che possano esserci degli interessi commerciali da sviluppare credo che possa essere una modalità per non far apparire quella dimensione economica uno degli elementi negativi, ma il calcio ha anche altre dimensioni. I nostri campionati devono essere difesi rispetto alla grande dimensione economica. Non serve andare a muso duro, bisogna avere le idee e confrontarsi sapendo che ci sono delle situazioni che devono comunque trovare una sintesi e conciliarsi nel modo possibile non dimenticando che il gioco del calcio non è un gioco per pochi".

