Supercoppa italiana, la finale si giocherà in Italia: ecco dove

Tornerà a disputarsi in Italia la finale della Supercoppa italiana che quest'anno verrà contesa tra Juventus e Napoli. Lo scorso anno l'avventura a Ryad portò bene alla Lazio che sconfisse 3-1 i bianconeri e conquistò il trofeo, ma questa edizione si disputerà nel territorio nazionale. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia ad ospitare l'incontro. Atteso in giornata l'annuncio ufficiale.