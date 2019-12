Supercoppa Italiana: per Wikipedia Juventus - Lazio è (già) finita 4-0 - FT

Va bene il fuso orario, ma qui c'è qualcosa che non torna. Secondo Wikipedia la Supercoppa Italiana di Riyad si sarebbe già giocata. Risultato? Juventus - Lazio 4-0. Ovviamente non si tratta di un abbaglio, né di una qualsivoglia premonizione astrale. Almeno questo è l'auspicio della parte di tifo biancoceleste, toccando ferro. Il “simpatico” scherzetto è solo il frutto della policy aperta dell'enciclopedia libera online più famosa del mondo. Un portale che sopravvive anche delle correzioni e dei contributi offerti dagli stessi utenti. Di fatto, chiunque può modificare una pagina Wikipedia (non fatelo a casa, dai) e scriverci sopra qualsiasi cosa. Salvo poi veder cancellato il proprio aggiornamento in tempi più o meno brevi, come già accaduto per il 4-0 affibbiato a una Supecoppa ancora da giocarsi (fischio d'inizio alle 17:45 ora italiana, ndr). Si è trattato di una semplice trollata. Probabilmente l'opera di qualche mattacchione orfano di finali da almeno un decennio. Forse 11 anni, a voler essere precisi. Ma questa è solo una supposizione.

SUPERCOPPA: JUVENTUS - LAZIO, LE FORMAZIONI

