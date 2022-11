Supercoppa Italiana, scelto il luogo della finale: una città tanto cara alla Lazio

Fonte: La Presse

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si giocherà mercoledì 18 gennaio 2023 in Arabia Saudita la finale della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. Le due squadre scenderanno in campo al King Fahd International Stadium di Riyadh alle ore 22.00 ora locale (le 20.00 in Italia). La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5. Lo rende noto la Lega Serie A.