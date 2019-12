Supercoppa, Lazio campione! Arriva il messaggio di Felipe Anderson: "Complimenti ragazzi" - FT

Supercoppa alla Lazio, una vittoria che ha fatto il giro del mondo. Battuta la Juventus per la seconda volta in due settimane, stavolta alzando al cielo un trofeo, il secondo di questo 2019. Non poteva mancare il messaggio di un calciatore che non ha mai dimenticato Roma e i colori biancocelesti. All'indomani del successo di Riyad, ecco il post di Felipe Anderson su Instagram: "Complimenti ragazzi! Daje, daje, daje".

