Supercoppa spagnola, Athletic batte Barcellona: Messi perde la testa

Il primo trofeo in Spagna è dell'Athletic Bilbao. Nella finale di Supercoppa battuto il Barcellona ai supplementari, in fondo a una partita dai mille colpi di scena. Primo vantaggio catalano con Griezmann prontamente riequilibrato da de Marcos, poi ancora Griezmann a illudere la squadra di Koeman. Nel recupero Villalibre raggiunge il Barca, poi superato in apertura di primo tempo supplementare da Williams. Prima del fischio finale Messi perde la testa e viene espulso in seguito a un gesto violento ai danni di Villalibre. Per i baschi è la terza Supercoppa della storia.