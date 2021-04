Superlega, Bartoletti attacca Juventus, Inter e Milan: "Capricciose, avide e indebitate"

La Superlega da incubo si sta trasformando in realtà e tra le italiane saranno Juventus, Inter e Milan a prendervi parte. Il giornalista Marino Bartoletti, sul suo profilo Facebook, ha espresso il suo parere su queste tre squadre: "Dunque tre signorine dell'alta borghesia calcistica italiana (capricciose, avide e anche con qualche debito di famiglia) affette dalla sindrome delle Marchesine del Grillo hanno deciso che il pallone è il loro e d'ora in poi Europa ci giocheranno solo con alcune presunte pari grado, per adesso, di Spagna e Inghilterra (Paesi dove non per nulla comanda ancora la monarchia). Il resto è plebaglia. Credo che sia quasi un esercizio inutile ricordare a Juventus, Inter, Milan che il calcio non è fatto solo di vittorie, di sconfitte e certamente di business, ma anche di sogni e sentimenti. Per non parlare delle regole. E dei meriti..."