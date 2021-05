Superlega, dalla Spagna: "Nessun club ha lasciato il progetto"

La Superlega è finita? Pare proprio di no, almeno secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'El Confidencial' secondo cui "I fondatori hanno concordato di possedere congiuntamente ed in parti uguali la European Super League Company SL, una società a responsabilità limitata che possiederà e gestirà la Superlega direttamente e attraverso una serie di affiliate". I dodici club che in principio hanno aderito al nuovo progetto della Superlega non hanno rinunciato realmente e sarebbero ancora tutte all'interno dello stesso in quanto l'accordo firmato il 17 aprile (e depositato in Tribunale) non è stato sciolto.

