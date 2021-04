Superlega, Florentino Perez: "Deve iniziare presto. UEFA? Comportamento malsano"

Florentino Perez risponde. Il presidente del Real Madrid e del progetto fallimentare della Superlega ha rilasciato una lunga intervista ai microdoni di AS in cui si difende da tutte le critiche mosse da tanti personaggi del mondo dello sport nei suoi confronti. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: "La Superlega esiste e anche i partner che la compongono. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana di pausa per riflettere sul modo in cui alcune persone, che non vogliono perdere i loro privilegi, hanno manipolato il progetto. Non mi pento di quello che abbiamo fatto e di come lo abbiamo fatto. Tanto la reazione di quei pochi privilegiati sarebbe stata la stessa. UEFA? Il presidente della UEFA ha avuto un comportamento malsano. Già a gennaio Ceferin ci avvertì severamente. Volevamo discutere i dettagli con la UEFA, ma non ci hanno nemmeno dato il tempo. È stata una grande opera di manipolazione, non ho mai visto niente di simile".

SUPERLEGA - "Non è vero che va contro i campionati nazionali, né che è un sistema non meritocratico o esclusivo. È stato tutto manipolato. È il progetto migliore possibile ed è stato studiato per aiutare il calcio ad uscire dalla crisi. O facciamo qualcosa presto o molti club falliranno".

QUANDO COMINCERA' SUPERLEGA? - "Dobbiamo farlo il più velocemente possibile, ma prima bisogna spiegare il progetto a persone in buona fede, che sono state manipolate da chi non aveva altro obiettivo che difendere i propri privilegi. Si sbagliano se pensano che abbia agito per il loro bene. Se mi convince la nuova riforma della Champions? Onestamente no".