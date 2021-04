Superlega, i tifosi del Liverpool boicottano il club: gli striscioni appesi fuori Anfield - FT

Il Liverpool è uno dei 12 club che hanno accettato di far parte della Superlega, la nuova competizione che sconvolgerebbe il calcio europeo. I tifosi dei Reds stanno esprimendo tutto il loro disappunto per la scelta della società e hanno deciso di appendere alcuni striscioni fuori ai cancelli di Anfield. "Vergogna" e "Tifosi del Liverpool contro la Superlega" i messaggi espressi da questi ultimi con tanto di "R.I.P. Liverpool" a testimonianza di come il club sia simbolicamente morto per i suoi sostenitori.