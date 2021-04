Superlega, l’ex Inter Miranda: “Ricordate che il calcio vive di sogni”

Anche Joao Miranda si è schierato contro la Superlega europea. L'ex difensore di Inter e Atletico Madrid, attualmente in forze al San Paolo, si è detto contrario alla nascita della nuova competizione che sta stravolgendo il mondo del calcio. Queste le sue parole pubblicate sui canali social del giocatore: "L'evoluzione del calcio non arriverà da una segmentazione voluta dai più potenti che fa male alla storia e a coloro che non fanno parte di questo gruppo. Che la strada sia sempre quella democratica, con l'organizzazione di tutti i club e rispettando la cosa più importante: il calcio vive di sogni".