Superlega, la sindaca Raggi è contraria: "Un'élite che limiterebbe partecipazione di Roma e Lazio"

Sono giorni di profonda rivoluzione per il calcio internazionale. Man mano tutti i rappresentanti delle istituzioni stanno prendendo posizione in merito alla creazione della Superlega. In questi minuti, anche Virginia Raggi ha espresso la propria opinione tramite social. La sindaca di Roma ha spiegato i motivi che la portano a essere contraria alla novità: "L’idea di creare una Superleague comporterebbe la realizzazione di una elite calcistica che limiterebbe la partecipazione di club come la Lazio, la Roma e tante altre realtà sportive nel centro e sud Italia. Per questo sono contraria. È importante salvaguardare i valori dell'inclusione che il calcio da sempre promuove. Inoltre, non trovo corretto che poche società monopolizzino l'intera scena calcistica penalizzando così l'impegno economico che le altre società compiono attraverso investimenti che devono essere tutelati e valorizzati. Vanno garantiti anche gli interessi di chi sta investendo nei nostri territori".

Reina, parla il padre Miguel: "Alla Lazio si trova molto bene. Sul Napoli..."

Napoli, Bagni: "Con la Lazio sarà uno spartiacque. Superlega? Non mi sta bene"

TORNA ALLA HOMEPAGE