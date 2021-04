Superlega, Rossi attacca: “Chi altro pensa che sia una stronzata?”

"Chi altro pensa che questa stronzata della Super League sia uno scherzo ??? Spero che ogni appassionato di calcio nel mondo si renda conto di quanto sia dannoso per il nostro gioco". Duro attaccco via Twitter di Pepito Rossi contro la Superlega. L'ex attaccante di Fiorentina e Villarreal si è scagliato contro gli organizzatori della nuova competizioni che minaccia la UEFA Champions League.

Who else thinks this Super League bullshit is a joke??? I’m hoping every soccer/football fan in the world realizes how damaging this is to our game. #NOsuperleague