Superlega, Rummenigge: “Tra Agnelli e Ceferin pace quasi impossibile”

Karl Heinz Rummenigge ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport in cui parla di Andrea Agnelli e della Superlega. Di seguito le parole del dirigente del Bayern Monaco, squadra che ha rifiutato l'invito ad entrare nella nuova competizione europea: "Tra Agnelli e Ceferin non so se la pace tra i due sarà possibile, Ceferin è molto deluso. Detto questo, la Superlega era composta da 12 squadre. Non solo da Agnelli”.

SUPERLEGA - "Sarebbe mancata moltissima qualità. Ma resto convinto che la Superlega non avrebbe risolto nulla nel calcio, avrebbe fatto soltanto del male. La formula giusta è la nuova Champions. Potrà essere anticipata? No, per una questione legale e di marketing. con la Super Champions approvata per il 2024, la Juventus probabilmente sarebbe ripescata per una questione di ranking anche arrivando quinta”.