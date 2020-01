Svelati i leggii a Piazza della Libertà: racconteranno la storia della Lazio - F&V

La storia della Lazio in tre leggii, a Piazza della Libertà. Dove è nato tutto, tutto verrà raccontato: uno sarà dedicato alla piazza, uno al fondatore Luigi Bigiarelli e un al Capanno di Pippanera (un luogo sul Tevere dove si riuniva la Lazio). Ogni leggio avrà una foto con annessa descrizione e spiegazione, sia in italiano che in inglese. Il tutto è stato realizzato dalla Lazio Atletica Leggera.

Il presidente della sezione Gianluca Pollini ha spiegato così l'iniziativa: “E’ un’emozione grandissima, importante per il popolo laziale a tutto tondo. Con questa iniziativa abbiamo voluto importare un’idea osservata nei parchi e monumenti di altre città. In questo modo possiamo rendere partecipe chiunque venga a Piazza della Libertà che è il nostro luogo d’origine. L’architetto Crescenzi è tra i promotori, ha presentato anche un progetto per riqualificare la piazza. Ci sono tuttavia delle complicazioni e ci sarà bisogno di tutti affinché si possa creare un piccolo busto dedicato a Bigiarelli da lasciare in eredità a tutto il popolo laziale. Questa piazza dev’essere un posto per divulgare cos’è stata la Lazio. Abbiamo visto che prima della partita qui vengono tifosi da tutta Europa, per questo motivo abbiamo deciso di aggiungere anche delle scritte in inglese”.

L'architetto Romolo Crescenzi è entrato poi nel dettaglio: “Vogliamo rispolverare i fasti della Lazio attraverso una serie di iniziative. Da quattro anni la Lazio Atletica ha preso in adozione questo spazio di cui curiamo pulizia e manutenzione. Abbiamo colto anche l’opportunità di presentare un progetto di riqualificazione al Municipio e al Dipartimento Ambiente con una serie di opere di reintegrazione del verde, sistemazione dei marciapiedi, installazione di elementi di arredo urbano… Il cuore del progetto riguarda la memoria storica del fondatore della Società Lazio Luigi Bigiarelli cui volevamo dedicare l’installazione di un monumento vicino alla torretta della Fondazione Sandri. Purtroppo le notizie che provengono dalla sovrintendenza capitolina non sono positive: sembrerebbe esistano molti vincoli e il progetto sta subendo un rallentamento. Bisognerà capire come superare questi ostacoli nell’augurio che si possa realizzare quanto prima con l’ausilio di tutti gli enti preposti per l’interesse di tutta la cittadinanza".

Di seguito, le foto dei tre leggii svelati e spiegati dal Presidente della Polisportiva, Antonio Buccioni, il suo vice Federico Eichberg e dal vice presidente della Lazio Atletica Leggera Giovanni Carrara. Infine, Tony Malco ha cantato un medley di due canzoni della Lazio. Piazza della Libertà è sempre più biancoceleste.