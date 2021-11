Svezia ai playoff, Il ct: "Nessuna partita sarà più difficile di quella con l'Italia"

La Svezia ha perso lo scontro diretto contro la Spagna per l'accesso a Qatar 2022. La nazionale scandinava sarà così impegnata nei playoff, ma il ct Janne Andersson ai microfoni della UEFA ha usato parole al miele per i suoi giocatori: "Non posso criticare i ragazzi. Sicuramente avremmo potuto far meglio alcune cose, ma abbiamo avuto le nostre occasioni: abbiamo fatto abbastanza bene, ci è mancata lucidità sotto porta. In questo mondo c'è la tendenza a dipingere tutto bianco o nero, ma è bene sapere che non è sempre così, si può giocare bene e perdere. E dunque mi sono congratulato con i miei giocatori, nonostante la sconfitta. Questa gara ci dà coraggio e determinazione: se pensiamo al 2017, nessuna sfida potrà essere più difficile di quella".