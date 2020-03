Taglio stipendi calciatori, Tommasi tentenna: "Non possiamo imporli"

Il tema dell'eventuale taglio degli stipendi sta tenendo banco in questi giorni. Tra l'ipotesi del congelamento del mese di marzo e la decurtazione del 30% nel caso in cui il campionato non ripartisse, c'è anche chi fa muro davanti a questi scenari. Il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi si è così espresso: "Il problema del taglio degli stipendi va posto a tempo debito, una volta calcolati i danni al sistema. Noi non possiamo imporre ai calciatori di accettare eventuali tagli. Possiamo dare una linea, ma sulle rinunce decidono i singoli".