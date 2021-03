Tensione Napoli, Gattuso allontana Mario Rui dall’allenamento: il motivo

C'è alta tensione in casa Napoli dopo le ultime deludenti prestazioni. La squadra partenopea, partita con ambizioni importanti, si trova a galleggiare tra la zona Europa League e la zona Champions senza però dare l'idea di poter lottare fino in fondo. Il pareggio in extremis con il Sassuolo non ha di certo aiutato l'ambiente sempre più teso con Gattuso in bilico già da qualche settimana. Dopo lo sfogo di Insigne, ecco un altro episodio che di certo non aiuta gli azzurri. Il mister calabrese si è trovato costretto ad allontanare dall'allenamento di Castel Volturno Mario Rui. Il terzino sinistro portoghese è stato spedito negli spogliatoi per scarso impegno durante la seduta.