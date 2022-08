TimVision, stop all'esclusiva per la Serie A: cosa cambia per gli abbonati

TUTTOmercatoWEB.com

TimVision non avrà più l'esclusiva per la trasmissione delle gare della Serie A. Dazn e Tim hanno infatti raggiunto un accordo secondo il quale il primo potrà essere presente anche in altri set top box e non solo in quello di TimVision. Come riporta il Sole 24 Ore il CDA di Tim dovrà dare il via libera finale e dovrà ricevere l'ok anche da Sky che riavrebbe quindi l'app di Dazn sulla sua piattaforma con un canale dedicato.