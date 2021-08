Tokyo 2020, Italia show nel ciclismo su pista: oro e record del mondo

Italia straordinaria alle Olimpiadi di Tokyo. Il cliclismo su pista regala il sesto oro della manifestazione. La squadra azzurra formata da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan compie un'autentica impresa e batte la Danimarca salendo sul gradino più alto del podio. Una prestazione mostruosa per gli italiani che a quattro giri dalla fine erano indietro di 8 decimi. Un Filippo Ganna in stato di grazia ha iniziato a recuperare il distacco millesimo dopo millesimo costringendo i biancorossi a cedere. Gli azzurri hanno stabilito anche il nuovo record del mondo chiudendo con il tempo di 3:42.032. Una vera impresa per i nostri rappresentanti che fanno risalire l'Italia nel medagliere al nono posto.