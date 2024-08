Tonali, l'incubo è finito! Oggi potrebbe tornare in campo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Sandro Tonali rientra in campo. Dopo i dieci mesi di squalifica comminati dalla FIGC a causa delle scommesse, ecco che il centrocampista del Newcastle può essere convocato per la partita di questa sera di Carabao Cup contro il Nottingham Forest. Un momento atteso e agognato dall'ex Milan che a fine ottobre era stato fermato - come Fagioli della Juventus - dalla nostra Federazione, mentre la Football Association lo aveva squalificato per due mesi, senza però che questa sanzione si andasse a sommare a quella già in essere.