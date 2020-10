Torino, Cairo: “Il campionato non deve fermarsi. Bolla? Vedremo...”

Il campionato italiano è costretto a fare lo slalom tra i casi di Covid-19, ma si continua a lavorare per garantire il corretto svolgimento della competizione. Al termine dell'assemblea di Lega Seria A che si è svolta oggi, ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo: "C'è un minimo di preoccupazione per l'aumento dei contagi, ma la strada maestra da seguire è quella che ci siamo dati nelle ultime settimane, ossia il protocollo Uefa e all'occorrenza anche la norma italiana che prevede la possibilità di chiedere il rinvio della partita con 10 casi positivi. E' importante il fatto che il campionato prosegua, perché offre divertimento alla gente a casa e perché è un'industria che mobilita tante persone. Se si seguono le regole e i protocolli che ci sono, non credo che ci siano problemi. Tutti nella bolla? Nessuno lo vorrebbe, ma vedremo se sarà necessario in caso di peggioramento della situazione. Intanto seguiamo un protocollo rigoroso e approvato da tutti. Per ridurre al minimo i rischi, è importante che i calciatori facciano una vita non dico monacale, ma quasi".

