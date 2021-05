Torino, Cairo: "La Lazio ha onorato il campionato, complimenti"

Cairo nel post partita di Lazio-Torino a Sky con la salvezza raggiunta: "È stato un secondo tempo molto importante, la squadra era spaventata e sulle gambe e abbiamo subito. C’è stato quel palo di Sanabria che poteva cambiarci la partita in meglio, però la Lazio ha dato tutto e ha fatto bene, si fa così, indipendentemente che Simone sia fratello di Pippo, ha fatto bene. La Lazio è una grande squadra, ha onorato il campionato, complimenti. Per noi è stata una stagione particolare, ci siamo ripresi poi è arrivato il Covid e abbiamo avuto otto giocatori positivi, tant’è che poi abbiamo perso diverse partite. Il 7-0 contro il Milan ha generato uno stato d’animo negativo, con lo Spezia c’erano ancora le scorie e oggi siamo arrivati provati contro una Lazio agguerrita. Ora riflettiamo bene sul futuro e sulle cose che vanno fatte. Belotti e Nicola? Ci parlerò. Belotti andrà all’Europeo, poi ci parlerò per capire cosa vuole fare. Lo stesso con Nicola".